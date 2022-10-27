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Российский омбудсмен усыновила ребенка из Мариуполя. МИД просит возбудить дело

Фото: МИД просит возбудить дело из-за усыновления ребенка из Мариуполя российским омбудсменом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство иностранных дел Украины просит возбудить уголовное дело против российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Она незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел.

По данным МИД, омбудсмен РФ недавно заявила о незаконном усыновлении украинского ребенка, вывезенного из Мариуполя. Также Львова-Белова призналась, что помогла незаконно усыновить еще 350 детей с оккупированных территорий Донбасса.

В МИД напомнили, что незаконная депортация детей и их усыновление нарушают законодательство Украины, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны 1949 года и Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 года.

Глава МИД Дмитрий Кулеба инициирует возбуждение уголовного дела против россиянки Львовой-Беловой.

"Призываем международное сообщество решительно осудить продолжающиеся преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты незаконно вывезли воспитанников Херсонского областного дома ребенка.

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