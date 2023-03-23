Російська оборонно-промислова база зазнає багаторічних затримок, - ISW

У 2023 році російські війська планують сформувати нову дивізію та бригаду протиповітряної оборони, зенітно-ракетну бригаду спеціального призначення, новий зенітно-ракетний полк із досконалішими системами С-350, військово-транспортний авіаційний полк, завершити модернізацію систем ППО Москви.

Російські військові навряд чи створять такі сили протягом кількох років, не кажучи вже про кінець 2023 року. Російська оборонно-промислова база історично зазнавала багаторічних затримок у розробці передових систем протиповітряної оборони, навіть до введення суворих санкцій, вважають аналітики.

В Інституті вивчення війни переконані, що заява Шойгу, ймовірно, має на меті запевнити російський народ у тому, що Міноборони продовжує розвивати російську армію, щоб компенсувати уявлення про російські військові невдачі в Україні.