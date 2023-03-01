Російська нафта Urals за рік подешевшала майже вдвічі

Середня ціна на нафту основної російської марки Urals у лютому 2023 року впала до $49,56 за барель. Це у 1,86 разів нижче, ніж у лютому 2022 року (92,15 доларів за барель).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінфіну РФ .

За даними відомства, середня ціна на нафту марки Urals у січні-лютому 2023 року склалася у розмірі 49,52 за барель, що у 1,8 разів нижче, ніж роком раніше (88,89 доларів за барель).

Зазначимо, у лютому вартість нафти марки Brent на світових ринках була вищою за 80 доларів за барель.