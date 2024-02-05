Російська нафта продовжує надходити до Британії. BBC розповіло про лазівку в санкціях

Мільйони барелів палива, виробленого з російської нафти, як і раніше, імпортуються до Великої Британії, попри санкції, введені через війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як нафта потрапляє до Британії

Британія заборонила імпорт усієї нафти і нафтопродуктів, що походять з Росії. Але у двох окремих звітах, переданих BBC, йдеться про те, що правила переробки дозволяють продуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити на територію Великої Британії.

Центр досліджень енергетики та чистого повітря заявив, що ця "лазівка в нафтопереробці" означає, що такі країни, як Індія і Китай, які не запровадили санкції проти РФ, можуть легально імпортувати російську нафту та переробляти її на нафтопродукти, як-от авіагас і дизель.

Потім вони експортують цю продукцію в такі країни, як Велика Британія та ЄС.

"Проблема з цією лазівкою полягає в тому, що вона збільшує попит на російську нафту і дає змогу збільшити обсяги продажів, а також підвищити їхню ціну, що збільшує кошти, які спрямовують до військової скрині Кремля", - сказав глава Центру досліджень енергетики та чистого повітря Ісаак Леві.

Імпорт нафти фінансує війну проти України

"В окремому дослідницькому документі група кампанії Global Witness підрахувала, що протягом 2023 року до Великої Британії було імпортовано близько 5,2 мільйона барелів нафтопродуктів, вироблених із російської сирої нафти", - пише видання.

Зазначається, що більшу частину імпортованого палива становило паливо для реактивних двигунів.

За ексклюзивними даними CREA, протягом перших 12 місяців заборони на російську нафту з грудня 2022 року імпортованих Великою Британією нафтопродуктів було отримано з російської нафти на суму близько 569 мільйонів фунтів стерлінгів.

В обох звітах стверджується, що лазівка побічно забезпечила Кремлю понад 100 мільйонів фунтів податкових надходжень.

Що говорять в уряді Британії

У січні минулого року торговельна статистика засвідчила, що Велика Британія не імпортувала викопне паливо з країни, тоді як 2021 року імпорт газу, нафти і вугілля з Росії до Великої Британії становив 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Представник уряду Великої Британії заявив, що з моменту набуття санкціями чинності імпорту російської нафти і нафтопродуктів до Великої Британії не було.

За його словами, крім надання доказів того, що товари не російського походження, імпортери тепер повинні вказувати країну останнього відправлення, щоб гарантувати, що нафту з РФ не перенаправляють через інші країни.

Посилення санкцій

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

Нещодавно США ввели нові санкції за перевезення російської нафти. Під обмеження потрапили майже 20 танкерів.