Российская нефть продолжает поступать в Британию. BBC рассказало о лазейке в санкциях

Миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, по-прежнему импортируются в Великобританию, несмотря на санкции, введенные из-за войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как нефть попадает в Британию

Британия запретила импорт всей нефти и нефтепродуктов, происходящих из России. Но в двух отдельных отчетах, переданных BBC, говорится о том, что правила переработки позволяют продуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать на территорию Великобритании.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха заявил, что эта "лазейка в нефтепереработке" означает, что такие страны, как Индия и Китай, которые не ввели санкции против РФ, могут легально импортировать российскую нефть и перерабатывать ее в нефтепродукты, такие как авиакеросин и дизель.

Затем они экспортируют эту продукцию в такие страны, как Великобритания и ЕС.

"Проблема с этой лазейкой заключается в том, что она увеличивает спрос на российскую нефть и позволяет увеличить объемы продаж, а также повысить их цену, что увеличивает средства, которые направляются в военный сундук Кремля", - сказал глава Центра исследований энергетики и чистого воздуха Исаак Леви.

Импорт нефти финансирует войну против Украины

"В отдельном исследовательском документе группа кампании Global Witness подсчитала, что в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти", - пишет издание.

Отмечается, что большую часть импортируемого топлива составляло топливо для реактивных двигателей.

По эксклюзивным данным CREA, в течение первых 12 месяцев запрета на российскую нефть с декабря 2022 года импортированных Великобританией нефтепродуктов было получено из российской нефти на сумму около 569 миллионов фунтов стерлингов.

В обоих отчетах утверждается, что лазейка косвенно обеспечила Кремлю более 100 миллионов фунтов налоговых поступлений.

Что говорят в правительстве Британии

В январе прошлого года торговая статистика показала, что Великобритания не импортировала ископаемое топливо из страны, тогда как в 2021 году импорт газа, нефти и угля из России в Великобританию составил 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Представитель правительства Великобритании заявил, что с момента вступления санкций в силу импорта российской нефти и нефтепродуктов в Великобританию не было.

По его словам, помимо предоставления доказательств того, что товары не российского происхождения, импортеры теперь должны указывать страну последней отправки, чтобы гарантировать, что нефть из РФ не перенаправляют через другие страны.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно США ввели новые санкции за перевозку российской нефти. Под ограничения попали почти 20 танкеров.