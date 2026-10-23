Российская Metro поддержала миллиардом рублей войну против Украины

Торговая сеть Metro в России передала 1 миллиард рублей в фонд, поддерживающий армию страны-агрессора. Юридически российская "дочка" до сих пор принадлежит немецкой компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости" в Telegram и пост народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк в Telegram.

Российская Metro поддержала войну

Торговая сеть Metro передала в фонд "Народный фронт. Все для Победы!" миллиард рублей (приблизительно 12,4 миллиона долларов).

Средства собираются направить на закупку техники в зоне "спецоперации". Они разрешат "решить срочные вопросы с приобретением мощного транспорта, систем связи и разведки, борьбы с беспилотниками, пишут "Ведомости".

Однако в Metro цинично заявили, что часть этих денег пойдет и на гуманитарные и социальные нужды.

История Metro в России

Василевская-Смаглюк отметила, что в то же время россияне атакуют магазины и склады Metro в Украине.



"Это немецкая сеть, не ушедшая с российского рынка после начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако 28 сентября 2026 года Путин передал ее российские активы во временное управление компании руководителя подразделения Metro в РФ Йоханнесу Толаю", - добавила она.



Немецкая Metro AG заявила, что потеряла оперативный контроль над российским бизнесом, хотя формально остается его владельцем.



"Сам Толай объяснил "Ведомостям", что Metro как часть экономической системы России считает важным участие в стратегических инициативах государства", - пишет Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что этой инициативой, по мнению российской Metro, есть финансирование войны проти Украины.