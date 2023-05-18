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Російська крилата ракета "Калібр" впала в окупованому Криму, - ЗМІ

Фото: російська крилата ракета "Калібр" впала в окупованому Криму (5ua)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета "Калібр". Її нібито знайшли в селі Вулканівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії" та Telegram-канал ASTRA.

Як інформує Телеграм-канал, снаряд знайшли у районі села Вулканівка Ленінського району Криму в лісі. Його нібито виявив пастух 17 травня о 6:30 ранку.

Експерти, що виїхали на місце, дійшли висновку, що ракета, яка впала - це "Калібр", що належить Міноборони РФ.

Попередньо, постраждалих немає. Як зазначає видання "Крим. Реалії", оперативно перевірити цю інформацію наразі неможливо.

Нагадаємо, що під час нічної атаки по Україні 16 травня РФ використала дев'ять "Калібрів".

Додамо, що під час нової атаки сьогодні вночі росіяни також застосовували "Калібри", із кораблів у Чорному морі ворог запустив шість цих крилатих ракет.

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ракетиКрым