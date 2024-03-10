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Російська корпорація хоче налагодити виробництво на окупованих частинах України, - ЦНС

Фото: офіс корпорації "Ростех" в Москві (Ivtorov / wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Російська державна корпорація "Ростех", що займається розробкою, виробництвом та експортом високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення, планує використати промислові потужності тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що підсанкційна корпорація країни-агресора, зокрема, має намір налагодити виробництво у захопленому інтервентами Донецьку.

Йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у цьому місті.

"Таким чином інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК", - передають в Центрі.

У ЦНС також звертають увагу, що окупанти намагаються створити на захоплених територіях України чергові військові бази.

Раніше повідомлялося, що влітку минулого року Україна націоналізувала літак підсанкційної російської корпорації "Ростех", яка є одним з найбільших виробників військової авіатехніки країни-агресора.

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Ростех