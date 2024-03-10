Російська корпорація хоче налагодити виробництво на окупованих частинах України, - ЦНС

Раніше повідомлялося, що влітку минулого року Україна націоналізувала літак підсанкційної російської корпорації "Ростех", яка є одним з найбільших виробників військової авіатехніки країни-агресора.

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