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Российская корпорация хочет наладить производство на оккупированных частях Украины, - ЦНС

Фото: офис корпорации "Ростех" в Москве (Ivtorov/wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Российская государственная корпорация "Ростех", занимающаяся разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения, планирует использовать промышленные мощности временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что подсанкционная корпорация страны-агрессора, в частности, намерена наладить производство в захваченном интервентами Донецке.

Речь идет о производстве смолы на базе мощностей института физико-органической химии при НАН Украины в этом городе.

"Таким образом, институт может войти в состав объектов российского ВПК", - передают в Центре.

В ЦНС также обращают внимание, что оккупанты пытаются создать на захваченных территориях Украины очередные военные базы.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года Украина национализировала самолет подсанкционной российской корпорации "Ростех", являющейся одним из крупнейших производителей военной авиатехники страны-агрессора.

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Ростех