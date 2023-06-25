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Російська ДРГ намагалась проникнути в Сумську область

Фото: російські ДРГ намагались проникнути в Україну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові намагались поникнути на території Сумської області, однак через відпір ЗСУ зазнали втрат та відступили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, минулої доби в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України.

Фото: розміщення Родіонівки (google.com/maps)

Проте через відрегульовані дії українських захисників окупанти зазнали втрат та відступили.

Росія перекидає додаткові сили до кордону з Україною

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що російська влада у терміновому порядку перекинула підрозділи спецпризначенців у Бєлгородську область через активність у регіоні партизанів та ДРГ. У регіон було доставлено загін 322 центру російських ССО "Сенеж".

Окрім того, російське військове керівництво прийняло рішення укріпити західний кордон курсантами. Виправдовується "проходженням стажування". Для укріплення кордону було направлено близько 200 курсантів, яких озброїли стрілецькою зброєю й гранатометами.

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Сумська областьВійна Росії проти України