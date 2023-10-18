Російська Держдума скасувала заборону на ядерні випробування. У МЗС відреагували

Державна дума Російської Федерації ухвалила законопроект про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Такий крок є черговою провокацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
"Сьогодні світ є свідком чергового провокативного кроку держави-агресора, спрямованого на посилення ядерного шантажу", - наголосили у відомстві, реагуючи на рішення Держдуми.
У МЗС нагадали, що подібний крок є частиною низки подій, які відбуваються в Росії протягом останніх років. Зокрема, країна-агресор вирішила призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь та розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
"Така безвідповідальна поведінка країни з найбільшим ядерним потенціалом у світі ставить під загрозу міжнародну безпеку та стабільність... Україна засуджує кроки Росії щодо відкликання ратифікації Договору та закликає міжнародну спільноту відповідно відреагувати на провокації Москви", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, Державна дума ухвалила в цілому законопроект про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
Такий договір був прийнятий на сесії Генасамблеї ООН у 1996 році, але не набув чинності, оскільки його не підписала достатня кількість країн.
Останнє ядерне випробування РФ провела у 1990 році. Але в лютому 2023 року російський диктатор Володимир Путін доручив підготувати полігон для такого випробування, "якщо США зроблять це першими".
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