Российская Госдума отменила запрет на ядерные испытания. В МИД отреагировали

"Сегодня мир является свидетелем очередного провокативного шага государства-агрессора, направленного на усиление ядерного шантажа", - подчеркнули в ведомстве, реагируя на решение Госдумы.

В МИД напомнили, что подобный шаг является частью череды событий, которые происходят в России на протяжении последних лет. В частности, страна-агрессор решила приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и разместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

"Такое безответственное поведение страны с наибольшим ядерным потенциалом в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность... Украина осуждает шаги России по отзыву ратификации Договора и призывает международное сообщество соответственно отреагировать на провокации Москвы", - добавили в министерстве.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 октября, Государственная дума приняла в целом законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Такой договор был принят на сессии Генассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку его не подписало достаточное количество стран.

Последнее ядерное испытание РФ провела в 1990 году. Но в феврале 2023 года российский диктатор Владимир Путин поручил подготовить полигон для проведения такого испытания, "если США сделают это первыми".