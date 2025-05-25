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Російська атака на Житомирщину: стали відомі імена трьох загиблих дітей

Неділя 25 травня 2025 15:21
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Російська атака на Житомирщину: стали відомі імена трьох загиблих дітей Фото: На Житомирщині під час російської атаки загинули троє дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Російська атака на Житомирщину призвела до загибелі трьох дітей. Ще понад десять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради.

Внаслідок нічного обстрілу Житомирської області загинули троє дітей віком від 8 до 17 років - одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.

Як повідомляють у ліцеї, у 17-річного Романа через кілька днів мав відбутися випускний.

Всі діти з однієї сім'ї. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Також, унаслідок атаки Житомирщини постраждали понад десять людей, усі вони були госпіталізовані.

Атака на Київщину

Внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджені будинки, складські будівлі та інші будівлі. За даними ДСНС, загинули четверо осіб, 23 людини отримали поранення, серед них троє дітей.

У Києві та області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складів і важливої інфраструктури, у столиці постраждали 11 осіб. В інших регіонах ситуація теж критична: у Хмельницькій області зруйновано шість будинків, у Миколаєві внаслідок атаки дрона згорів житловий будинок, загинув чоловік, п’ятеро поранені.

У Тернополі ракета влучила у промислове підприємство, в Одеській області горіло 20 автомобілів на автостоянці.

Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.

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