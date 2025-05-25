Російська атака на Житомирщину: стали відомі імена трьох загиблих дітей

Російська атака на Житомирщину призвела до загибелі трьох дітей. Ще понад десять людей отримали поранення.

Також, унаслідок атаки Житомирщини постраждали понад десять людей, усі вони були госпіталізовані.

Всі діти з однієї сім'ї. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Як повідомляють у ліцеї, у 17-річного Романа через кілька днів мав відбутися випускний.

Внаслідок нічного обстрілу Житомирської області загинули троє дітей віком від 8 до 17 років - одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.

Атака на Київщину

Внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджені будинки, складські будівлі та інші будівлі. За даними ДСНС, загинули четверо осіб, 23 людини отримали поранення, серед них троє дітей.

У Києві та області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складів і важливої інфраструктури, у столиці постраждали 11 осіб. В інших регіонах ситуація теж критична: у Хмельницькій області зруйновано шість будинків, у Миколаєві внаслідок атаки дрона згорів житловий будинок, загинув чоловік, п’ятеро поранені.

У Тернополі ракета влучила у промислове підприємство, в Одеській області горіло 20 автомобілів на автостоянці.

Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.

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