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Российская атака на Житомирщину: стали известны имена трех погибших детей

Воскресенье 25 мая 2025 15:21
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Российская атака на Житомирщину: стали известны имена трех погибших детей Фото: На Житомирщине во время российской атаки погибли трое детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская атака на Житомирщину привела к гибели трех детей. Еще более десяти человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лицей№1 имени Густава Олизара Коростышевского городского совета.

В результате ночного обстрела Житомирской области погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет - одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав.

Как сообщают в лицее, у 17-летнего Романа через несколько дней должен был состояться выпускной.

Все дети из одной семьи. Их родителей госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Также, в результате атаки Житомирщины пострадали более десяти человек, все они были госпитализированы.

Атака на Киевскую область

В результате российской атаки в Киевской области повреждены дома, складские здания и другие здания. По данным ГСЧС, погибли четыре человека, 23 человека получили ранения, среди них трое детей.

В Киеве и области зафиксированы повреждения жилых домов, складов и важной инфраструктуры, в столице пострадали 11 человек. В других регионах ситуация тоже критическая: в Хмельницкой области разрушено шесть домов, в Николаеве в результате атаки дрона сгорел жилой дом, погиб мужчина, пятеро ранены.

В Тернополе ракета попала в промышленное предприятие, в Одесской области горело 20 автомобилей на автостоянке.

Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.

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