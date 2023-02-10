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Російська атака призвела до зупинення одного з блоків Хмельницької АЕС, - МАГАТЕ

Фото: Російська атака призвела до зупинення одного з блоків Хмельницької АЕС (facebook com kpszsu)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 лютого, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього зупинився один із блоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"Сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - як запобіжний захід знизили вихід електроенергії", - йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ зазначили, що це через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницької АЕС.

Місія МАГАТЕ на станції підтвердила цю подію та засвідчила, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС спрацювали належним чином.

Нагадаємо, що чергова масована ракетна та дронова атака на об‘єкти енергетики в Україні 10 лютого призвела до пошкоджень у шести областях.

Енергосистема України зазнала 14-го масованого обстрілу з боку Росії. Наразі найскладніша ситуація зі світлом відзначається у Харківській області.

Російські війська вночі, 10 лютого, атакували Хмельницьку область за допомогою дрона-камікадзе, виникла пожежа.

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