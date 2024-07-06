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Російська атака дронами на південь України змусила Румунію підняти в небо винищувачі F-16

Фото: винищувач F-16 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 6 липня, Румунія підняла в небо свої винищувачі F-16 через атаку безпілотників Росії на об'єкти на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Міністерства оборони Румунії.

Це сталося після того, коли вранці зафіксували російські дрони, які прямували у бік території України, розташованої поблизу румунського кордону.

У відомстві зазначили, що через тривогу було піднято сили Служби повітряної поліції. Також для моніторингу повітряної обстановки в повітря піднялися два літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ої авіабази Борча.

"Слідом за повідомленням про тривогу, передане владою, близько 7.30 ранку Міністерство національної оборони видало наказ про проведення пошукових робіт у районі між населеними пунктами Вультурул, Махмудія та Малюк у разі наявності предметів, що впали на території країни", - йдеться в повідомленні.

Проте, як зазначили у міністерстві, відправлені на місце команди не виявили нічого підозрілого.

"Обшуки будуть продовжуватися протягом дня", - додали в оборонному відомстві Румунії.

Нагадаємо, що за день, 6 липня, протиповітряною обороною Півдня України було знищено 8 ворожих БПЛА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські аеророзвідники морської піхоти виявили та знешкодили позиції росіян. Відповідні кадри опублікували у Telegram каналі Сил оборони півдня України.

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