Російська атака дронами на південь України змусила Румунію підняти в небо винищувачі F-16

Це сталося після того, коли вранці зафіксували російські дрони, які прямували у бік території України, розташованої поблизу румунського кордону.

У відомстві зазначили, що через тривогу було піднято сили Служби повітряної поліції. Також для моніторингу повітряної обстановки в повітря піднялися два літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ої авіабази Борча.

"Слідом за повідомленням про тривогу, передане владою, близько 7.30 ранку Міністерство національної оборони видало наказ про проведення пошукових робіт у районі між населеними пунктами Вультурул, Махмудія та Малюк у разі наявності предметів, що впали на території країни", - йдеться в повідомленні.

Проте, як зазначили у міністерстві, відправлені на місце команди не виявили нічого підозрілого.

"Обшуки будуть продовжуватися протягом дня", - додали в оборонному відомстві Румунії.