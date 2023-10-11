Російська армія зіткнулася з кризою психічного здоров'я, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, ця кількість майже напевно зараз вища, оскільки російські військові не можуть забезпечити достатню ротацію та відновлення сил із поля бою.

На цю проблему звертали увагу кілька командирів, у тому числі колишнього генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова, якого було відсторонено від командування в липні 2023 року.

За даними британської розвідки, є додаткові ознаки того, що лікарі в Росії відправляють на фронт військовослужбовців, непридатних для участі у бойових діях. Апеляційних позовів проти російських військово-медичних комісій у 2023 році більше, ніж у 2022 році, при цьому багато справ відхилено або позови залишено без задоволення.

"Через відсутність турботи про психічне здоров'я та готовність своїх солдатів до бою, бойова ефективність Росії продовжує залишатися на неоптимальному рівні", - зазначають у Міноборони Британії.

Низький моральний дух російської армії

Нагадаємо, 21 вересня виповнилася річниця оголошення президентом Росії Володимиром Путіним "часткової мобілізації" 2022 року, в ході якої близько 300 тисяч російських резервістів було призвано на службу в Україну.

При цьому голова комітету Держдуми РФ з оборони колишній генерал Андрій Картаполов підтвердив, що мобілізований особовий склад зобов'язаний нести службу на час "спеціальної військової операції". Він також сказав, що ротація особового складу за межі оперативної зони під час служби неможлива, визнавши таким чином сувору реальність на фронті.

Британська розвідка зазначала, що відсутність регулярної ротації частин одна із найважливіших чинників, сприяють низькому моральному духу росіян і нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня після вторгнення.