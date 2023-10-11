Российская армия столкнулась с кризисом психического здоровья, - британская разведка

Как отмечается в сводке, это число почти наверняка сейчас выше, поскольку российские военные не могут обеспечить достаточную ротацию и восстановление сил с поля боя.

На эту проблему обращали внимание несколько командиров, в том числе бывший генерал-майор 58-й общевойсковой армии Иван Попов, который был отстранен от командования в июле 2023 года.

По данным британской разведки, есть дополнительные признаки того, что врачи в России отправляют на фронт военнослужащих, непригодных для участия в боевых действиях. Апелляционных исков против российских военно-медицинских комиссий в 2023 году больше, чем в 2022 году, при этом многие дела отклонены или иски оставлены без удовлетворения.

"Из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и готовности своих солдат к бою, боевая эффективность России продолжает оставаться на неоптимальном уровне", - отмечают в Минобороны Британии.

Низкий моральный дух российской армии

Напомним, 21 сентября исполнилась годовщина объявления президентом России Владимиром Путиным "частичной мобилизации" 2022 года, в ходе которой около 300 тысяч российских резервистов были призваны на службу в Украину.

При этом председатель комитета Госдумы РФ по обороне, бывший генерал Андрей Картаполов подтвердил, что мобилизованный личный состав обязан нести службу на время "специальной военной операции". Он также сказал, что ротация личного состава за пределы оперативной зоны во время службы невозможна, признав таким образом суровую реальность фронте.

Британская разведка отмечала, что отсутствие регулярной ротации частей является одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения.