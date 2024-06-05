Російська армія запустила Шахеди: де оголосили повітряну тривогу

Військові зазначили, що загроза застосування ударних дронів є в Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"Сумщина, Харківщина - загроза застосування ударних БпЛА... група Шахедів на півночі Харківщині, курсом на Полтавщину", – йдеться у повідомленні о 22:28 та 22:46 відповідно.

Згодом загроза з'явилась і для півдня України. О 22:57 Шахеди рухались на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Дрони, які були на Полтавщині, полетіли в напрямку Миргорода.

"Шахеди на Полтавщині - курсом на Миргород. Нова група БпЛА на Харківщині, курсом південно-західним. Кілька груп "Шахедів" на Херсонщині, рухаються на північний захід», – додали в Повітряних силах ЗСУ о 23:07.

Через 17 хвилин армія РФ направила дрони в напрямку Кривого рогу та на Полтавщину. Додатково вилетіла нова група БпЛА з Бєлгородської області Росії.

"Шахеди з Херсонщини - на Дніпропетровщину, курсом на Кривий Ріг. Нова група Шахедів на півночі Херсонщини прямують у тому ж напрямку. Кілька груп Шахедів на Полтавщині рухаються на південний захід. Кілька груп Шахедів вздовж кордону Харківської і Сумської області рухаються на Полтавщину. Нова група Шахедів з Бєлгородської області РФ - курсом на Сумщину», – повідомили військові о 23:24 .

За даними відомства, о 23:44 ударні безпілотники продовжили свій рух низкою областей. Зокрема, на Херсонщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Харківщині.

"Шахеди з Херсонщини та Дніпропетровщини - на Миколаївщину. Нова група Шахедів з Херсонщини - курсом на північний захід. Шахеди з Сумщини та Харківщини - курсом на Полтавщину", – йдеться у повідомленні.

Станом на 5 червня, о 00:30, БпЛА на Полтавщині знов тримали курс на Миргород, а на півночі Миколаївщини летіли на північний захід. Також стало відомо про активність російської авіації в Харківській області.

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північному сході! Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину", – написали військові о 00:32.

Майже через годину, о 01:24, в командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування ударних БлЛА.

Де оголошено повітряну тривогу

Вночі, 5 червня, о 00:37 тривогу оголошено у Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. Також продовжується тривога у Луганській області та в Криму.