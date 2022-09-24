Российская армия загнана в угол: в ЕС обеспокоены ядерным шантажом Путина

В ЕС считают, что не следует недооценивать ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина. Все потому, что сейчас российская армия загнана в угол.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и реакция Путина - угроза ядерному оружию - это очень плохо", - сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

По словам Борреля, важно добиться дипломатического соглашения об окончании войны на территории Украины. Однако соглашения должны соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В противном случае война закончится, а мира не будет, и начнется еще одна война", - подчеркнул Боррель.