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Російська армія втратила більше роти за 18 безуспішних атак

Фото: бригадний генерал Олександр Тарнавський (facebook.com.PresscentrTavria)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Маріїнському напрямках. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

"Протягом минулої доби росіяни 18 разів атакували наші позиції. Успіху не мали - відійшли", - повідомив він.

За його словами, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення.

Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 321 обстріл.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 690 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше, додав він.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 4 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 1 БпЛА Supercam, міномет калібру 82 мм та склад з боєприпасами, розповів Тарнавський.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські військові в ніч на 1 травня атакували українські позиції на сході та намагались вести наступальні дії. Вони не змогли досягти успіху та відступили, втративши при цьому більше роти вбитими та пораненими.

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