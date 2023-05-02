Російська армія втратила більше роти за 18 безуспішних атак

"Протягом минулої доби росіяни 18 разів атакували наші позиції. Успіху не мали - відійшли", - повідомив він.

За його словами, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення.

Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 321 обстріл.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 690 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше, додав він.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 4 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 1 БпЛА Supercam, міномет калібру 82 мм та склад з боєприпасами, розповів Тарнавський.