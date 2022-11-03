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Російська армія втрачає по 40 танків і БМП на день, - британська розвідка

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 08:41
Російська армія втрачає по 40 танків і БМП на день, - британська розвідка Фото: Втрати Росії досягають 40 танків та БМП на день (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія втрачає по 40 танків та БМП на день в умовах настання ЗСУ. Росія має не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російські солдати в Україні незадоволені тим, що змушені воювати у старих бойових машинах піхоти, які вони називають алюмінієвими банками.

"У середині жовтня, перед українськими наступами, втрати російської бронетехніки зросли до більш ніж 40 одиниць на день, що приблизно еквівалентно боєздатності батальйону", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, останніми тижнями Росія отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти з білоруських запасів.

"Бронетанкові частини та артилерія займають центральне місце у способі ведення війни в Росії. Сили в Україні нині мають проблеми частково через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , мобілізованих із Росії відправляють на фронт зброєю 1950-х років.

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