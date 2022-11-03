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Российская армия теряет по 40 танков и БМП в день, - британская разведка

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 08:41
Российская армия теряет по 40 танков и БМП в день, - британская разведка Фото: Потери России достигают 40 танков и БМП в день (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Российская армия теряет по 40 танков и БМП в день в условиях наступления ВСУ. Россия не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские солдаты в Украине недовольны тем, что вынуждены воевать в старых боевых машинах пехоты, которые они называют алюминиевыми банками.

"В середине октября, перед лицом украинских наступлений, потери российской бронетехники возросли до более чем 40 единиц в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, в последние недели Россия получила не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из белорусских запасов.

"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны в России. Силы в Украине в настоящее время испытывают проблемы частично из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники на замену", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, мобилизованных из России отправляют на фронт оружием 1950-х годов.

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