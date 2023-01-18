Российская армия из тяжелой артиллерии атаковала Никопольский район

В среду, 18 января, российские военные из тяжелой артиллерии атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"К счастью - без серьезных последствий, детали уточняются. Люди не пострадали", - добавил глава облсовета.

Лукашук сообщил, что оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде в Никопольском районе.

"День прошел неспокойно", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска ночью 18 января трижды открывали огонь по Никопольскому району в Днепропетровской области.

Также сообщалось, что 13 января, оккупанты 3 раза обстреляли территорию Никопольского района, в результате чего повреждение гражданской инфраструктуры.

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