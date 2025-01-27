Російська армія розширила плацдарм за Осколом біля Куп'янська, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, плацдарм був спочатку створений наприкінці листопада 2024 року, і відтоді російські сили домоглися тактичних успіхів у цьому районі.

За даними британської розвідки, метою Росії в цьому районі є селище Дворічна, за яке тривають бої між російськими та українськими силами. Росія також має захопити село Західне, за 4 км на захід від Оскола.

"Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму. Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", - зазначають у Міноборони Британії.



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Раніше в 3-й окремій штурмовій бригаді заявили, що росіяни хочуть здобути контроль над Боровою, прорватися до Оскола і створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.

Ворог використовує величезну кількість сил і засобів - особливо FPV-дрони і скидання - за рахунок того, що 20-ту армію РФ посилили кількома безпілотними полками.