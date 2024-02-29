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Російська армія просунулась на 6 км після захоплення Авдіївки, - британська розвідка

Україна, Четвер 29 лютого 2024 12:20
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Російська армія просунулась на 6 км після захоплення Авдіївки, - британська розвідка Фото: російська армія просувається на захід від Авдіївки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Територія на захід від Авдіївки залишається центром наступу російської армії, яка захопила Авдіївку 17 лютого і з того часу просунулась приблизно на 6 км від центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія майже напевно взяла під свій контроль кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Северне.

За даними британської розвідки, ці тактичні здобутки служать насамперед консолідації російських позицій навколо Авдіївки.

"Росія також, ймовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих, добре захищених позицій та міських територій, з яких українські сили можуть захищатися", - зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація навколо Авдіївки

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області.

А 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ластівчине Донецької області, розташоване за 6 км від Авдіївки. Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Северне та Степове на Авдіївському напрямку.

Російська армія просунулась на 6 км після захоплення Авдіївки, - британська розвідкаhttps://deepstatemap.live/

Сьогодні Сирський, перебуваючи на Донбасі, розповів про прорахунки командирів на місцях, які певним чином вплинули на оборону. За його словами, вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів

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