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Російська армія почала наступ у Харківській області раніше плану, - Сирський

Фото: Олександр Сирський (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія почала наступ на півночі Харківській області раніше плану. Зараз завдання не допустити подальшого просування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону", - написав він.

Водночас, "попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", додав Сирський.

За його словами, потрібно не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків.

"Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії. Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота", - написав головком ЗСУ.

Наступ російської армії в Харківській області

Нагадаємо, в ніч на 10 травня російська армія почала наступ на півночі Харківської області. Ворог захопив близько десяти населених пунктів.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, російська армія просунулася не більше ніж на 10 км. За його словами, до "бетонної лінії оборони ніхто не дійшов".

 

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Росія відкриває новий фронт. Що відбувається з наступом окупантів на Харківщині та Сході".

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