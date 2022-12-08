Російська армія обстріляла приватний сектор Торецька: одна людина загинула
У четвер, 8 грудня, російська армія обстріляла приватний сектор Торецька (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів загинула одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Снаряди влучили у приватний сектор - зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", - йдеться у повідомленні.
"Росіяни вкотре цинічно обстрілюють цивільних - продовжують свою тактику терору", - додав очільник області.
Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, російські військові атакували Торецьк (Донецька область). Внаслідок обстрілу було зруйновано дитячий садочок.
За середу, 7 грудня, російські окупанти вбили 9 мешканців Донецької області. Ще 15 отримали поранення.
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