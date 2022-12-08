Російська армія обстріляла приватний сектор Торецька: одна людина загинула

У четвер, 8 грудня, російська армія обстріляла приватний сектор Торецька (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Кириленко зазначив, що 1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька.

"Снаряди влучили у приватний сектор - зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, російські військові атакували Торецьк (Донецька область). Внаслідок обстрілу було зруйновано дитячий садочок.

За середу, 7 грудня, російські окупанти вбили 9 мешканців Донецької області. Ще 15 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.