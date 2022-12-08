Российская армия обстреляла частный сектор Торецка: один человек погиб

В четверг, 8 декабря, российская армия обстреляла частный сектор Торецка (Донецкая область). В результате атаки оккупантов погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Снаряды попали в частный сектор - разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов", - говорится в сообщении. Кириленко отметил, что 1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка. "Россияне в очередной раз цинично обстреливают гражданских - продолжают свою тактику террора", - добавил глава области.