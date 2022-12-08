ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская армия обстреляла частный сектор Торецка: один человек погиб

Новина українською →
Торецк, Четверг 08 декабря 2022 18:16
Российская армия обстреляла частный сектор Торецка: один человек погиб Фото: Российская армия обстреляла частный сектор Торецка (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 8 декабря, российская армия обстреляла частный сектор Торецка (Донецкая область). В результате атаки оккупантов погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Снаряды попали в частный сектор - разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что 1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка.

"Россияне в очередной раз цинично обстреливают гражданских - продолжают свою тактику террора", - добавил глава области.

Напомним, что в четверг, 24 ноября, российские военные атаковали Торецк (Донецкая область). В результате обстрела был разрушен детский сад.

За среду, 7 декабря, российские оккупанты убили 9 жителей Донецкой области. Еще 15 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Торецк Война в Украине
NEWS
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны