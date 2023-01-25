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За добу російські війська поранили 10 жителів Донецької області

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Донбас, Середа 25 січня 2023 09:16
За добу російські війська поранили 10 жителів Донецької області Фото: за добу російські війська поранили 10 жителів Донецької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За добу вівторка 24 січня російські військові продовжують обстрілювати Донецьку область. Поранено 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 24 січня росіяни поранили 10 жителів Донецької області: 5 - у Костянтинівці, 2 - у Торецьку, 1 - у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці", - розповів він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1319 людей, ще 2889 поранені.

Як повідомлялось, російські окупанти 24 січня обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки, попередньо, було відомо про чотирьох людей, які отримали поранення, серед них опинилися і є діти.

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