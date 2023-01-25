За добу російські війська поранили 10 жителів Донецької області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 24 січня росіяни поранили 10 жителів Донецької області: 5 - у Костянтинівці, 2 - у Торецьку, 1 - у Великій Новосілці, Авдіївці та Красногорівці", - розповів він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1319 людей, ще 2889 поранені.