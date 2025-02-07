Російська армія в мінусі без найманців та солдатів із КНДР, - Міноборони України

За його даними, у 2024 році до російської армії на контракт набрали щонайменше 427 тисяч військовослужбовців.

"Тобто щомісяця армія РФ поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року агресор щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні", - сказав він.

Водночас, як зазначив Гаврилюк, Путін намагається більше затягувати у своє військо ув’язнених, мешканців тимчасово окупованих територій, солдатів із Північної Кореї, найманців із багатьох країн світу.

"Тобто російська армія - у мінусі, якщо не враховувати найманців, солдатів із Північної Кореї", - сказав він

Гаврилюк додав, що у Москви залишається величезний мобілізаційний ресурс усередині країни. "Наразі чимало з них поповнюють армію, і неважливо, що більше спрацьовує – фінансовий стимул чи пропаганда", - вважає заступник міністра оборони України.