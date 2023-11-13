Російська армія масовано обстріляла одну з лікарень у Херсоні

"Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні", - розповів він.

Щодо наслідків, наразі відомо, що під час обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі.

"Інформація уточнюється", - зазначив Прокудін.

Обстріли Херсона

13 листопада російські війська не вперше обстрілюють Херсон, мешканці якого нещодавно відзначили річницю від дня звільнення міста від окупантів. До цього загарбники вдарили по цивільному автомобілю з немовлям усередині. Машина спалахнула. Дитину якраз везли з огляду у лікаря. Мама дівчинки зараз у тяжкому стані у лікарні, а дідусь загинув.