Российская армия массированно обстреляла одну из больниц в Херсоне

Российские войска нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне в понедельник, 13 ноября. Уничтожен автомобиль "скорой".
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Российская армия покрыла огнем одну из больниц в Херсоне", - рассказал он.
Относительно последствий известно, что при обстреле уничтожены "скорая" и другие автомобили.
"Информация уточняется", - отметил Прокудин.
13 ноября российские войска не первый раз обстреливают Херсон, жители которого недавно отметили годовщину со дня освобождения города от оккупантов. До этого захватчики ударили по гражданскому автомобилю с младенцем внутри. Машина загорелась. Ребенка как раз везли с осмотра у врача. Мама девочки сейчас в тяжелом состоянии в больнице, а дедушка погиб.
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