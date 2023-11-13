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Российская армия массированно обстреляла одну из больниц в Херсоне

Фото: российская армия массированно обстреляла одну из больниц в Херсоне 13 ноября (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска нанесли массированный удар по одной из больниц в Херсоне в понедельник, 13 ноября. Уничтожен автомобиль "скорой".

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Российская армия покрыла огнем одну из больниц в Херсоне", - рассказал он.

Относительно последствий известно, что при обстреле уничтожены "скорая" и другие автомобили.

"Информация уточняется", - отметил Прокудин.

Обстрелы Херсона

13 ноября российские войска не первый раз обстреливают Херсон, жители которого недавно отметили годовщину со дня освобождения города от оккупантов. До этого захватчики ударили по гражданскому автомобилю с младенцем внутри. Машина загорелась. Ребенка как раз везли с осмотра у врача. Мама девочки сейчас в тяжелом состоянии в больнице, а дедушка погиб.

 

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Херсон