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Російська агресія проти України забрала життя сотень спортсменів, - Гутцайт

Фото: Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт (facebook.com.vgytzait)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок повномасштабної агресії РФ загинуло сотні українських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, зроблену під час зустрічі із президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе.

"Російська війна забрала життя 262 спортсменів, які мріяли бути на Олімпійських іграх та міжнародних чемпіонатах. Російська армія також зруйнувала 363 спортивних об’єкти в Україні", - зазначив посадовець.

Гутцайт вказав, що "дуже важливо, аби на спортивних змаганнях та Олімпійських іграх не було спортсменів з РФ, тому що вони всі підтримують війну і відвідують заходи, що проводяться в підтримку війни".

"Російські спортсмени носять форму із символікою війни, не засуджують вбивство українських спортсменів", - додав міністр молоді та спорту.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 квітня зустрівся з главою Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, який перебуває в Україні з візитом.

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Вадим ГутцайтМіністерство молоді та спорту