У Росії зняли з виборів єдину партію, яка виступала проти війни з Україною

Рішення оголосив суддя В'ячеслав Кирилов, який розглядав позов партії "Родіна" щодо виключення "Яблука" з виборів. Мотивувальну частину рішення суддя не зачитав.

"Скасування реєстрації партії означає, що вона не братиме участі у виборах до Держдуми", - заявив він.

Водночас рішення ще може бути оскаржене. У "Яблуці" вже повідомили про намір подати відповідну скаргу.

Під час засідання представник Центральної виборчої комісії заявив, що 7 серпня від "Росфінмоніторингу" надійшла інформація про іноземне фінансування, яке в липні та серпні нібито отримували деякі політики з федерального списку "Яблука".

Представник прокуратури також виступив за задоволення позову, заявивши, що для цього є правові підстави.

Позов "Родіни" стосувався кількох претензій до "Яблука". Зокрема, партію звинувачували у порушенні авторських прав, порушеннях під час витрачання коштів виборчого фонду та "виправданні екстремізму".

Що відбулося після рішення суду

Після оголошення рішення під будівлею суду зібралися прихильники партії "Яблуко". Як пише "Осторожно, новости", після цього до них підійшли силовики та почали вимагати розійтися.

"У вас є дві хвилини", - заявив один із чоловіків, звертаючись до присутніх.

Він також попередив, що в разі відмови залишити місце людей можуть затримати.

"Ми вас зараз заарештуємо. Якщо у когось у голові щось закрутилося, я прошу вас йти в метро, на дискотеки. У вас є дві-три хвилини, якщо не розійдетеся - не ображайтеся. Забирати вас із військкомату, молоді люди, вже ніхто не буде", - додав силовик.