В России сняли с выборов единственную партию, которая выступала против войны с Украиной

Решение объявил судья Вячеслав Кириллов, рассматривавший иск партии "Родина" относительно исключения "Яблока" из выборов. Мотивировочную часть решения судья не зачитал.

"Отмена регистрации партии означает, что она не будет участвовать в выборах в Госдуму", - заявил он.

В то же время, решение еще может быть обжаловано. В "Яблоке" уже сообщили о намерении подать соответствующую жалобу.

В ходе заседания представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что 7 августа от "РосФинмониторинга" поступила информация об иностранном финансировании, которое в июле и августе якобы получали некоторые политики из федерального списка "Яблоки".

Представитель прокуратуры также выступил за удовлетворение иска, заявив, что для этого есть правовые основания.

Иск "Родины" касался нескольких претензий к "Яблоку". В частности, партия обвинялась в нарушении авторских прав, нарушениях при расходовании средств избирательного фонда и "оправдании экстремизма".

Что произошло после решения суда

После оглашения решения под зданием суда собрались сторонники партии "Яблоко". Как пишет "Осторожно, новости", после этого к ним подошли силовики и потребовали разойтись.

"У вас есть две минуты", - заявил один из мужчин, обращаясь к собравшимся.

Он также предупредил, что в случае отказа покинуть место людей может быть задержан.

"Мы вас сейчас арестуем. Если у кого-то в голове что-то закружилось, я прошу вас идти в метро, на дискотеки. У вас есть две-три минуты, если не разойдитесь – не обижайтесь. Забирать вас из военкомата, молодые люди, уже никто не будет", – добавил силовик.