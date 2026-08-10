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В России сняли с выборов единственную партию, которая выступала против войны с Украиной

20:48 10.08.2026 Пн
2 мин
После решения суда у здания появились силовики и начали разгонять людей
aimg Мария Науменко
В России сняли с выборов единственную партию, которая выступала против войны с Украиной Фото: Государственная дума России (Getty Images)
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Российский суд упразднил регистрацию партии "Яблоко" на выборах в Госдуму, лишив ее возможности участвовать в голосовании в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Агентство. Новости".

Решение объявил судья Вячеслав Кириллов, рассматривавший иск партии "Родина" относительно исключения "Яблока" из выборов. Мотивировочную часть решения судья не зачитал.

"Отмена регистрации партии означает, что она не будет участвовать в выборах в Госдуму", - заявил он.

В то же время, решение еще может быть обжаловано. В "Яблоке" уже сообщили о намерении подать соответствующую жалобу.

В ходе заседания представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что 7 августа от "РосФинмониторинга" поступила информация об иностранном финансировании, которое в июле и августе якобы получали некоторые политики из федерального списка "Яблоки".

Представитель прокуратуры также выступил за удовлетворение иска, заявив, что для этого есть правовые основания.

Иск "Родины" касался нескольких претензий к "Яблоку". В частности, партия обвинялась в нарушении авторских прав, нарушениях при расходовании средств избирательного фонда и "оправдании экстремизма".

Что произошло после решения суда

После оглашения решения под зданием суда собрались сторонники партии "Яблоко". Как пишет "Осторожно, новости", после этого к ним подошли силовики и потребовали разойтись.

"У вас есть две минуты", - заявил один из мужчин, обращаясь к собравшимся.

Он также предупредил, что в случае отказа покинуть место людей может быть задержан.

"Мы вас сейчас арестуем. Если у кого-то в голове что-то закружилось, я прошу вас идти в метро, на дискотеки. У вас есть две-три минуты, если не разойдитесь – не обижайтесь. Забирать вас из военкомата, молодые люди, уже никто не будет", – добавил силовик.

Ранее российский диктатор Владимир Путин начал публично акцентировать роль российской власти и общества в поддержке войны против Украины.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что таким образом Кремль может постепенно переводить часть ответственности за войну на депутатов Госдумы и граждан РФ.

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