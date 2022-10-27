ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії знову пригрозили не продовжувати зернову угоду та назвали причину

Новость на русском →
Москва, Четвер 27 жовтня 2022 17:36
У Росії знову пригрозили не продовжувати зернову угоду та назвали причину Ілюстративне фото: зернова угода може бути не продовжена через Росію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Росії може ухвалити рішення не продовжувати зернову угоду, тому що їх країна нібито зіткнулася з проблемами експорту сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

За її словами, експорт сільгосппродукції з Росії нібито заблоковано західними санкціями і тому Кремль ще не ухвалив рішення, чи продовжувати зернову угоду.

"Генеральний секретар ООН сказав, що йдеться про пакетну угоду. Це була його ідея, про рівність двох частин... Ми не можемо прийняти таку ситуацію. Це пакетна угода, і всі її частини мають бути виконані", - заявила Захарова, додавши, що російська частина угоди "не виконується".

Зазначимо, зернова угода почала функціонувати на початку серпня 2022 року та діятиме як мінімум до 22 листопада.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін погрожував, що його країна може вийти з зернової угоди, якщо з'ясується, що для підриву Кримського мосту нібито "був задіяний зерновоз".

Також ми писали, що заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс після візиту до РФ заявляв, що він "щодо оптимістично" налаштований у питанні продовження зернової угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація МЗС РФ Мария Захарова Війна Росії проти України
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів