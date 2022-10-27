У Росії знову пригрозили не продовжувати зернову угоду та назвали причину

Влада Росії може ухвалити рішення не продовжувати зернову угоду, тому що їх країна нібито зіткнулася з проблемами експорту сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

За її словами, експорт сільгосппродукції з Росії нібито заблоковано західними санкціями і тому Кремль ще не ухвалив рішення, чи продовжувати зернову угоду.

"Генеральний секретар ООН сказав, що йдеться про пакетну угоду. Це була його ідея, про рівність двох частин... Ми не можемо прийняти таку ситуацію. Це пакетна угода, і всі її частини мають бути виконані", - заявила Захарова, додавши, що російська частина угоди "не виконується".

Зазначимо, зернова угода почала функціонувати на початку серпня 2022 року та діятиме як мінімум до 22 листопада.