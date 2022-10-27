В России снова пригрозили не продлевать зерновую сделку и назвали причину

Власти России могут принять решение не продлевать зерновую сделку, потому что их страна якобы столкнулась с проблемами экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, экспорт сельхозпродукции из России якобы заблокирован западными санкциями и поэтому Кремль еще не принял решение, продлевать ли зерновое соглашение.

"Генеральный секретарь ООН сказал, что речь идет о пакетном соглашении. Это была его идея, о равенстве двух частей…Мы не можем принять такую ситуацию. Это пакетное соглашение, и все его части должны быть выполнены", - заявила Захарова, добавив, что российская часть соглашения "не выполняется".

Отметим, зерновая сделка начала функционировать в начале августа 2022 года и будет действовать как минимум до 22 ноября.