В России снова пригрозили не продлевать зерновую сделку и назвали причину
Власти России могут принять решение не продлевать зерновую сделку, потому что их страна якобы столкнулась с проблемами экспорта сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, экспорт сельхозпродукции из России якобы заблокирован западными санкциями и поэтому Кремль еще не принял решение, продлевать ли зерновое соглашение.
"Генеральный секретарь ООН сказал, что речь идет о пакетном соглашении. Это была его идея, о равенстве двух частей…Мы не можем принять такую ситуацию. Это пакетное соглашение, и все его части должны быть выполнены", - заявила Захарова, добавив, что российская часть соглашения "не выполняется".
Отметим, зерновая сделка начала функционировать в начале августа 2022 года и будет действовать как минимум до 22 ноября.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин угрожал, что его страна может выйти из зерновой сделки, если выяснится, что для подрыва Крымского моста якобы "был задействован зерновоз".
Также мы писали, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс после визита в РФ заявлял, что он "относительно оптимистично" настроен в вопросе продления зерновой сделки.
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