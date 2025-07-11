У Росії знищено газогін, який забезпечує ворожий ВПК, - джерела

За інформацією джерела, внаслідок спецоперації було знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.

Пропускна здатність ураженого газогону - 2,6 мільярда метрів кубічних природного газу на рік. А з огляду на відстань між газовими компресорними станціями (близько 20 кілометрів), у двох пошкоджених вибухами трубах перебувало приблизно 4 112 000 м3 газу.

Оскільки ціна 1 000 м3 газу наразі становить близько 350 доларів, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше 1.3 млн доларів.

Співрозмовник у ГУР пояснює, що роботи з відновлення та тестування газогону триватимуть близько одного місяця, адже пошкоджені труби розташовані в болотистій місцевості, що ускладнює роботу ремонтних бригад та призведе до зменшення обсягу постачання газу на вказаний період до 25 млн м3. Це своєю чергою призведе до непрямих матеріальних збитків на майже 76 млн доларів США.

За повідомленням місцевих ЗМІ, внаслідок потужних вибухів місцеве населення було "глибоко стурбоване". На місце події відразу виїхали екстрені служби та ремонтні бригади.

Скриншоти від джерел

Співрозмовник з української розвідки зазначив, що Західному Сибіру, з його багатющим природними надрами, який буквально годує Москву і дозволяє жити Кремлю в розкошах, варто вчергове задуматися про своє окремішнє майбутнє.

"Є відчуття, що коли місцеві почнуть активно виступати за власну незалежність від центру, подібні "незрозумілі вибухи" припиняться, сибіряки більше не будуть гинути за путінські інтереси на т.зв. "СВО", а регіон розцвіте завдяки своїм природним багатствам. До того ж моменту, очевидно, то тут, то там буде "что-то проісходіт" з ГУРкотом, вибухами та шаленими збитками", - додав він.