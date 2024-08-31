UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії зник вертоліт Мі-8 з двома десятками людей на борту

Фото: у Росії зник вертоліт Мі-8 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський вертоліт Мі-8 зник на Камчатці у суботу, 31 серпня. На борту могли знаходитися понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на ТАСС.

Вертоліт належить авіакомпанії "Вітязь-Аеро". Зранку він вилетів з майданчика у районі вулкана Вачкажець на Камчатці і практично відразу зник з радарів.

За попередніми даними, на борту можуть перебувати 22 особи - три члени екіпажу та 19 пасажирів.

РосЗМІ пишуть, що екіпаж не повідомляв про проблеми перед вильотом. 

На пошуки вертольота вилетів інший борт, ще один Мі-8, також наземна група рятувальників готуються до відправки до району, де зник вертоліт.

Нагадаємо, 15 серпня у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3. Це сталося в Іркутській області. Міноборони РФ зазначило, що причиною аварії нібито була технічна несправність.

Також у Калузькій області РФ наприкінці липня впав ударний вертоліт Мі-28. За повідомленнями росіян, екіпаж гелікоптера загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКамчатка