В Росії "зник з радарів" вертоліт Мі-8, який належав МНС

Вертоліт Мі-8 зі складу Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ "зник з радарів" пролітаючи над Карелією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та ЗМІ.

За даними росіян, вертоліт Мі-8 "зник з радарів", коли пролітав над Онезьким озером в Карелії. На його борту перебувало троє людей.

Борт, як пишуть російські Telegram-канали, летів з Петрозаводська до міста Витегра Вологодської області. Зараз з ним намагаються вийти на зв'язок, а також в районі його зникнення ведуть пошукові роботи.

Для пошуку російського вертольота виїхала група рятувальників на снігоходах.

Нагадаємо, раніше в Афганістані розбився російський приватний літак, який летів з Індії в Росію. На його борту перебувало шестеро людей - двоє пасажирів та четверо членів екіпажу. Літак належав компанії "Атлетік Груп" та неназваній приватній особі.

А минулого року у Воронезькій області РФ розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Екіпаж літака нібито встиг катапультуватися, його евакуювали.

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