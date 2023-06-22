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У Росії злякалися можливої участі Макрона у саміті БРІКС

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Четвер 22 червня 2023 16:08
У Росії злякалися можливої участі Макрона у саміті БРІКС Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія не хоче допускати президента Франції Еммануеля Макрона на саміт БРІКС, оскільки він є незручним гостем для Кремля.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Зрозуміло, що лідер держави, яка проводить таку ворожу і неприйнятну для нас політику, настільки акцентовано і переконано розмірковує про те, що Росію потрібно активно ізолювати в міжнародному плані, поділяє лінію загальнонатовську на завдання так званої стратегічної поразки, такий лідер недоречний як гість на БРІКС", - заявив чиновник країни-агресора.

За його словами, такою думкою Росія вже поділилася з Південно-Африканською Республікою. Країна розраховує, що у ПАР повною мірою візьмуть до уваги позицію Москви.

При цьому Рябков додав, що право визначати коло запрошених осіб має сторона, яка приймає.

Чиновник також додав, що членство у БРІКС для Франції закрите, тому що країна "підтримує застосування односторонніх санкцій проти Росії".

Макрон на саміті БРІКС

Нагадаємо, кілька днів тому міністр закордонних справ Франції Катрін Колона розповіла, що президент Еммануель Макрон хоче отримати запрошення на саміт БРІКС, який відбудеться у серпні в ПАР.

Він може стати першим західним лідером, якого запросять на зустріч учасників об’єднання.

На саміті може бути присутнім і російський диктатор Володимир Путін. Але його участь ще залишається під питанням, оскільки у ПАР главу Кремля можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

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