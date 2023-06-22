В России испугались возможного участия Макрона в саммите БРИКС

Россия не хочет допускать президента Франции Эммануэля Макрона на саммит БРИКС, поскольку он является неудобным гостем для Кремля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

"Понятно, что лидер государства, которое проводит столь враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен как гость на БРИКС", - заявил чиновник страны-агрессора.

По его словам, таким мнением Россия уже поделилась с Южно-Африканской Республикой. Страна рассчитывает, что в ЮАР в полной мере примут во внимание позицию Москвы.

При этом Рябков добавил, что право определять круг приглашенных лиц имеет принимающая сторона.

Чиновник также добавил, что членство в БРИКС для Франции закрыто, потому что страна "поддерживает применение односторонних санкций против России".

Макрон на саммите БРИКС

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала, что президент Эммануэль Макрон хочет получить приглашение на саммит БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.

Он может стать первым западным лидером, которого пригласят на встречу участников объединения.

На саммите может присутствовать и российский диктатор Владимир Путин. Но его участие еще остается под вопросом, поскольку в ЮАР главу Кремля могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.