У Росії злетіли чотири Ту-95МС, а на півдні України помітили "Шахеди"

За даними Повітряних сил, наразі літаки Ту-95МС здійснюють політ у південно-східному напрямку.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - попередили Повітряні сили.

Окрім того на півдні Херсонської області було помічено безпілотники типу "Shahed". Вектор руху у північно-західному напрямку.

Зверніть увагу, що в Україні категорично заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Жителів областей, де оголошено тривогу, закликають залишатися спокійними та негайно йти в укриття у разі загрози.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, вдень середи, 19 червня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

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