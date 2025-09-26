UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Росії зіткнулися вантажівка та поїзд: з рейок зійшли 18 вагонів із бензином (фото, відео)

Фото: у Росії зіткнулися вантажівка та поїзд (скріншот)
Автор: Наталія Кава

У російській Смоленській області на залізничному переїзді зіткнулися вантажний поїзд і великовантажний автомобіль. З колії зійшло 18 вагонів з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Аварія сталась близько 07:26 за місцевим часом між станціями Рудня і Голинки Московської залізниці. Там водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед наближенням вантажного поїзда.

Росіяни заявляють, що машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося. Через інцидент постраждала локомотивна бригада, машиніст і помічник машиніста з травмами середньої тяжкості доставлені до лікарні.

В результаті аварії з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив і 18 вагонів з бензином. Там почалась масштабна пожежа. Рух поїздів на ділянці призупинено.

Раніше ми писали, що у Курській області частина поїзда впала на автомобільну дорогу. Там частина поїзда звалилася вниз на автомобільну дорогу, яка знаходилася під мостом. На місці аварії почалося загоряння тепловоза.

