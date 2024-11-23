У Росії зі скандалом звільнили командувача угрупування "Південь"

Російського генерал-полковника Геннадія Анашкіна звільнили з посади командувача угрупуванням військ "Південь". Його звинувачують у приховуванні ситуації на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Сьогодні, 23 листопада, російські пабліки заявили про звільнення генерал-полковника Геннадія Анашкіна. Цю інформацію також поширювали так звані російські воєнкори. Офіційного у Росії не оприлюднюють інформацію про відставку Анашкіна.

Росіяни у мережі зазначають, що нібито Анашкіна запідозрили у приховуванні реального стану речей на Сіверському напрямку.

"Генерал не доводив до вищого командування справжній стан речей, приховував реальну обстановку - підрозділи УВ "Південь" також воюють і під Сіверськом", - пишуть росіяни.

Додамо, що на початку листопада в соціальних мережах поширювали відео, на яких колони російської техніки, які йдуть у наступ на Сіверському напрямку, зазнають великих втрат.

Генерал-полковник Геннадій Анашкін з вересня 2021 року до січня 2022 року був командувачем військовим формуванням Росії у Нагірному Карабаху. З 15 травня цього року став тимчасовим командувачем військ Південного військового округу РФ.