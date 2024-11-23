У Росії зі скандалом звільнили командувача угрупування "Південь"
Російського генерал-полковника Геннадія Анашкіна звільнили з посади командувача угрупуванням військ "Південь". Його звинувачують у приховуванні ситуації на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.
Сьогодні, 23 листопада, російські пабліки заявили про звільнення генерал-полковника Геннадія Анашкіна. Цю інформацію також поширювали так звані російські воєнкори. Офіційного у Росії не оприлюднюють інформацію про відставку Анашкіна.
Росіяни у мережі зазначають, що нібито Анашкіна запідозрили у приховуванні реального стану речей на Сіверському напрямку.
"Генерал не доводив до вищого командування справжній стан речей, приховував реальну обстановку - підрозділи УВ "Південь" також воюють і під Сіверськом", - пишуть росіяни.
Додамо, що на початку листопада в соціальних мережах поширювали відео, на яких колони російської техніки, які йдуть у наступ на Сіверському напрямку, зазнають великих втрат.
Генерал-полковник Геннадій Анашкін з вересня 2021 року до січня 2022 року був командувачем військовим формуванням Росії у Нагірному Карабаху. З 15 травня цього року став тимчасовим командувачем військ Південного військового округу РФ.
Зачистки військових в РФ
Нагадаємо, цього року російський диктатор Володимир Путін змінив міністра оборони. На посаду очільника Міноборони призначили Андрія Бєлоусова. Його попередника Сергія Шойгу призначили секретарем Ради безпеки РФ.
Також раніше у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою у корупції. У ЗМІ припускали, що його можуть звинувачувати у державній зраді.
Після цього у Москві відправили до СІЗО ще одного колишнього заступника Шойгу через нібито корупцію.
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