В России со скандалом уволили командующего группировкой "Юг"

Российского генерал-полковника Геннадия Анашкина уволили с должности командующего группировкой войск "Юг". Его обвиняют в сокрытии ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Сегодня, 23 ноября, российские паблики заявили об увольнении генерал-полковника Геннадия Анашкина. Эту информацию также распространяли так называемые российские военкоры. Официального в России не публикуют информацию об отставке Анашкина.

Россияне в сети отмечают, что якобы Анашкина заподозрили в сокрытии реального положения вещей на Северском направлении.

"Генерал не доводил до высшего командования истинное положение вещей, скрывал реальную обстановку - подразделения ГВ "Юг" также воюют и под Северском", - пишут россияне.

Добавим, что в начале ноября в социальных сетях распространяли видео, на которых колоны российской техники, идущие в наступление на Северском направлении, несут большие потери.

Генерал-полковник Геннадий Анашкин с сентября 2021 по январь 2022 был командующим военным формированием России в Нагорном Карабахе. С 15 мая этого года стал временным командующим войсками Южного военного округа РФ.