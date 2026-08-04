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У Росії збанкрутував єдиний виробник телевізорів

16:56 04.08.2026 Вт
2 хв
Російська техніка виявилась нікому не потрібною, не врятувала навіть допомога держави
aimg Валерій Ульяненко
У Росії збанкрутував єдиний виробник телевізорів Фото: російські рублі (Getty Images)
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Арбітражний суд Москви визнав банкрутом компанію "Квант" - єдиного російського виробника телевізорів з офіційного реєстру Мінпромторгу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

Справу про банкрутство розпочали за позовом ритейлера DNS, якому підприємство заборгувало понад 600 млн рублів (близько 7,6 млн доларів). Згодом до судового процесу приєдналися ще 24 кредитори.

Загальна сума фінансових вимог до "Кванту" сягнула майже 4,15 млрд рублів (близько 53 млн доларів). Серед основних кредиторів: структури "Яндекса" та "Сбербанку", компанії Sitronics Group та Ozon, металургійний гігант "Северсталь" та китайська корпорація TCL.

Чому провалилося виробництво

ТОВ "Квант" створили у 2016 році в Зеленограді. Техніку під брендом Irbis збирали на майданчиках у Воронежі та Зеленограді - на базі колишнього радянського заводу.

Проблеми на підприємстві накопичувалися тривалий час і минулого року воно повністю зупинило роботу. Головною причиною назвали відсутність попиту, зокрема з боку російського державного сектора.

Звичайні російські покупці також ігнорували телевізори Irbis, віддаючи перевагу дешевшим китайським аналогам. Ситуацію не врятувала навіть заборона від Мінпромторгу РФ, яка зобов'язувала держустанови купувати лише російську техніку.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що попри оптимістичні заяви російського диктатора про стійкість економіки РФ, ключові показники свідчать про протилежне.

За його словами, економіка країни-агресорки дедалі більше демонструє ознаки системної кризи, яку експерти вже порівнюють зі станом держави-банкрута.

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