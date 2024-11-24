В России заявляют, что на днях дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге

В пятницу, 22 ноября, беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге. Количество БпЛА составляло шесть единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram ASTRA.

"По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, атака украинских беспилотников 22 ноября пришлась на нефтебазу "Роснефти" в Калуге", - говорится в сообщении. В результате атаки, на территорию объекта упали и взорвались шесть дронов. Как следствие, были повреждены несколько пустых нефтяных резервуаров. Однако топливо якобы не было повреждено. Жертв и пострадавших, как утверждается, тоже нет.