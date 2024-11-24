В России заявляют, что на днях дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге
В пятницу, 22 ноября, беспилотники атаковали нефтебазу "Роснефти" в Калуге. Количество БпЛА составляло шесть единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram ASTRA.
"По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, атака украинских беспилотников 22 ноября пришлась на нефтебазу "Роснефти" в Калуге", - говорится в сообщении.
В результате атаки, на территорию объекта упали и взорвались шесть дронов. Как следствие, были повреждены несколько пустых нефтяных резервуаров. Однако топливо якобы не было повреждено.
Жертв и пострадавших, как утверждается, тоже нет.
Напомним, что этой ночью в России жаловались на удары ракетами и дронами. В частности, взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Курской и Липецкой областях.
После случившегося губернатор Курской области отчитался, что средства ПВО в регионе якобы сбили две ракеты и 27 беспилотников. О последствиях атаки он ничего не заявил. Хотя в сети публиковали кадры, на которых было слышно мощный взрыв.
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